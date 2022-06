Gunfire Reborn: trailer di annuncio e mese di uscita dall'Xbox & Bethesda Showcase 2022

Durante il corso dell'Xbox Showcase 2022 è stato presentato Gunfire Reborn un action shooter con elementi roguelite in arrivo su PC, Xbox Series X|S, Xbox One. Per l'occasione è stato mostrato il primo gameplay trailer ufficiale, che tra l'altro svela che il gioco sarà disponibile a ottobre e sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Gunfire Reborn, stando alla descrizione ufficiale e quanto mostrato nel primo trailer, è un hero shooter con elementi roguelike realizzato in cel-shading. Il gioco può essere affrontato completamente in single-player o in co-op con altri giocatori.

"Gunfire Reborn arriverà su Xbox Game Pass a ottobre 2022! Gioca all'"irresistibile" sensazione cooperativa roguelite su Xbox Series X/S o PC Windows! Gunfire Reborn' è una miscela in forte espansione di sparatutto eroico basato sulle abilità e roguelite, il tutto reso in una sorprendente estetica cel-shaded. Gioca da solo o in co-op con un massimo di altri tre giocatori in un gioco altamente rigiocabile attraverso splendidi ambienti. Mescola e abbina più di 40 armi, più di 100 pergamene, potenti iscrizioni e Ascensioni per creare build devastanti, dai cecchini agli alchimisti basati sulla magia", recita la descrizione ufficiale.