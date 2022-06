A Plague Tale: Requiem, video gameplay all'Xbox Showcase

A Plague Tale: Requiem è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay all'Xbox & Bethesda Showcase, ancora senza una data d'uscita ma previsto comunque per il 2022, all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, come da programma.

Dopo averlo visto in azione già durante il Tribeca Games Showcase, in questo caso abbiamo visto altre scene di gioco, che dimostrano peraltro come il gioco sia un po' più spostato sull'azione rispetto allo stealth tipico di A Plague Tale: Innocence, con una Amicia molto più decisa rispetto a prima, intenzionata a rispondere colpo su colpo ai nemici.

Riprendendo la storia dopo gli eventi del primo, in questo nuovo capitolo seguiamo nuovamente le avventure di Amicia de Rune e del fratello Hugo, nuovamente all'interno di situazioni difficili e minacciose dopo la breve tregua raggiunta alla fine del primo capitolo. In base a quanto mostrato nel corso dell'approfondimento in video risultano evidenti le evoluzioni tecniche applicate dagli Asobo al loro gioco, come potete vedere nel filmato qui sopra.

Anche in questo caso, la ricostruzione storica della Francia medievale si fonde con elementi fantasy e fiabeschi, vedendo i due fratelli alle prese con minacce sovrannaturali e malvagità assortite, da sconfiggere utilizzando la fionda e le capacità stealth e di combattimento di Amicia o i poteri di Hugo, ma anche risolvendo puzzle ed enigmi che si trovano lungo il cammino.

A questo punto restiamo in attesa di una data d'uscita che ancora non è stata annunciata, ma il gioco è comunque atteso entro il 2022 e arriverà al day one su Xbox Game Pass. In precedenza, avevamo visto il trailer del gameplay ai Game Awards 2021 per il gioco.