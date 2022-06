Xbox Game Pass: tutti i giochi di Riot Games aggiunti al servizio

In occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase è stato annunciato che questo inverno tutti i giochi di Riot Games saranno aggiunti all'Xbox e PC Game Pass con dei bonus esclusivi. Parliamo di alcuni dei titoli più giocati online. Saranno disponibili per PC e Mobile.

Leggiamo nel dettaglio l'elenco con i vari bonus e le piattaforme:

League of Legends - Tutti i campioni sbloccati - PC

League of Legends: Wild Rift - Tutti i campioni sbloccati - Sistemi mobile

Legends of Runeterra - Foundations set sbloccato - PC + Sistemi Mobile

Teamfight Tactics - Sbloccate delle Little Legend - PC + Sistemi Mobile

Valorant - Tutti gli agenti sbloccati - PC

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per tutti gli appassionati di questi titoli, che si ritroveranno contenuti di grande valori sbloccati in automatico con il loro abbonamento.