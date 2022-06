High on Life: trailer di annuncio e mese di lancio dall'Xbox Showcase 2022

Durante il corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 è stato presentato High on Life, un nuovo sparatutto in prima persona con alieni e pistole parlanti. L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra, che svela anche che sarà disponibile a ottobre 2022 con esclusiva console Xbox e incluso al lancio su Xbox Game Pass.

Il titolo di Squanch Games si è presentato come uno sparatutto in prima persona ricco di carattere, in cui il protagonista potrà utilizzare delle irriverenti pistole parlanti con vari poteri speciali, come ad esempio creare dei piccoli minion che ci daranno man forte in battaglia o sparare dei dischi rotanti che all'occorrenza possono essere usate come delle piattaforme per scalare pareti.

High on Life è in sviluppo presso gli studi di Squanch Games con la collaborazione degli autori di Rick and Morty e per certi versi questa partnership la si nota dai toni sopra le righe del gioco. Si tratta di un progetto senza dubbio da tenere sott'occhio e, come accennato in apertura, arriverà inizialmente su console Xbox e PC a ottobre 2022.

Che ne pensate di High on Life? Ha suscitato il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti.