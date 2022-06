Wo Long Fallen Dynasty: trailer d'annuncio all'Xbox & Bethesda Showcase

Wo Long Fallen Dynasty è il nuovo gioco di Team Ninja, per Koei Tecmo annunciato in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase. Si tratta di un'esclusiva temporale console Xbox e PC in uscita a inizio 2023. Del gioco non è stato mostrato molto, ma è interessante vedere una nuova proprietà intellettuale giapponese presentata su Xbox.

Il filmato inizia con la scena di una battaglia campale, dove vediamo umani e demoni confrontarsi tra di loro. Ben presto vengono coinvolte anche delle forze sovrannaturali, che rendono il tutto meno realistico, ma più interessante.

L'Xbox & Bethesda Showcase è l'evento in cui vengono presentate tutte le novità in arrivo su Xbox e PC nei prossimi 365 giorni. Tutti i giochi mostrati saranno lanciati anche su Xbox e PC Game Pass, per la gioia degli abbonati.