Diablo 4, video sul Negromante e gameplay all'Xbox Game Showcase, uscita nel 2023

Diablo 4 è tornato a mostrarsi in occasione dell'Xbox Game Showcase, con due nuovi video: uno in computer grafica incentrato sulla classe del Negromante, una sorta di classico per la serie, visto che era presente anche nel secondo capitolo e un'altro interamente basato sul gameplay, confermando peraltro l'uscita del gioco nel 2023.

Il primo video ha un carattere prettamente narrativo, illustrando soprattutto l'ambientazione e qualcosa della storia del gioco e presentando il personaggio principale, ovvero il negromante, che combatte contro l'oscurità utilizzando morti e oscurità a sua volta.

Il secondo video si concentra invece sul gameplay e mostra diverse altre caratteristiche del gioco, andando ad analizzare il sistema di combattimento, la nuova classe in questione ma anche altro, il PvP e anche qualcosa dell'endgame.

Intanto, c'è la conferma che Diablo 4 sarà disponibile nel 2023 su PC e Xbox e presumibilmente anche sulle altre piattaforme, in attesa di un annuncio più preciso sulla data d'uscita.

Il gioco è chiaramente in stato avanzato di sviluppo, considerando le numerose caratteristiche mostrate in questo frangente, ma torneremo a parlarne molto presto.