Sea of Thieves Stagione 7: data di uscita e trailer dall'Xbox & Bethesda Games Showcase

Questa sera è andato in onda l'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 e abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Sea of Thieves, che mostra le novità in arrivo. La data di uscita per la Stagione 7 è il 21 luglio.

Il trailer si apre con un piccolo siparietto musicale che mostra le novità in arrivo nel gioco. Potremo personalizzare la cabina, salvare il loadout della nave per accedervi rapidamente, scegliere il nome della stessa. Il gioco ha raggiunto 30 milioni di giocatori, viene ricordato dal trailer.

Abbiamo anche visto il trailer di Redfall, il gioco di Arkane, con tanto gameplay. Inoltre, abbiamo visto anche il video gameplay di Forza Motorsport, con ray tracing in gara.