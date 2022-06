Fallout 76 The Pitt: trailer per l'espansione dall'Xbox & Bethesda Games Showcase

Questa sera è andato in onda l'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 e abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Fallout 76 The Pitt che arriverà a settembre 2022.

Il trailer ci mostra un po' di scene di gioco dall'espansione di Fallout 76, The Pitt. La descrizione del gioco recita: "Per la prima volta da Fallout 3, i giocatori sono invitati a tornare a Pittsburg nel dopoguerra, ora una lugubre landa industriale paralizzata dal conflitto e inondata di radiazioni. Expeditions: The Pitt introduce una nuova trama incentrata su due fazioni in guerra: i colletti blu che combattono per la libertà dell'Unione e la fazione di predoni assetati di potere dei Fanatici."

"Combattete per l'Unione e recuperate la loro casa. Incontrate i suoi leader eccentrici e abili meccanici, imparate a conoscere gli inquieti legami che li uniscono e scoprite come la landa tossica di The Pitt stia portando i suoi abitanti alla follia. Ottenete il favore dell'Unione per guadagnare nuove potenti armi e armature realizzate dai meccanici dell'Unione. Conquistate le spedizioni per guadagnare francobolli, una nuova valuta che può essere scambiata con potenti e rare ricompense a tema della spedizione.

Abbiamo anche visto il trailer di Redfall, il gioco di Arkane, con tanto gameplay. Inoltre, abbiamo visto anche il video gameplay di Forza Motorsport, con ray tracing in gara.