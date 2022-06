Groudend: data di uscita del gioco completo e nuovo trailer dall'Xbox Showcase 2022

Durante il corso dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022 è stato annunciato l'arrivo della versione 1.00 di Grounded, il survival di Obsidian Entertainment, con un trailer. Il gioco completo sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One durante il mese di settembre 2022. Ricordiamo inoltre che è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Attualmente Grounded è disponibile in accesso anticipato. Con il lancio della versione 1.00 arriverà un corposo update, che completerà il corredo di contenuti disponibili per il gioco, inclusi nuove ricette per armi, armature e molto altro ancora, e completerà la storia.

"Grounded si prepara a lasciare l'accesso anticipato questo settembre con il lancio della versione completa. Scopri come i ragazzi sono entrati nel cortile e lo scienziato pazzo che lo ha creato nella campagna completamente giocabile, che può essere vissuta da soli o con un gruppo di amici! Nuove ricette di armature, nuove ricette di armi e il gigante Mantis attendono i giocatori in questo prossimo aggiornamento."

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato della versione Game Preview di Grounded.