Flintlock: The Siege of Dawn, primo trailer gameplay all'Xbox Games Showcase

Flintlock: The Siege of Dawn è tornato a mostrarsi in video con un po' di gameplay vero e proprio nel nuovo video diffuso in occasione dell'Xbox Game Showcase, illustrando sistema di combattimento e altre caratteristiche di questo particolare action RPG.

Flintlock: The Siege of Dawn risulta particolarmente interessante proprio per la sua peculiare caratterizzazione, che mischia elementi mitologici con caratteristiche moderne, mettendo in scena un mondo in cui l'umanità è costretta a combattere contro delle divinità opprimenti. Anche in questo caso, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra anteprima di Flintlock: The Siege of Dawn pubblicata di recente, mentre il video riportato qui sopra si concentra sull'azione, mostrando nel concreto alcune situazioni di gioco specifiche.

Sviluppato dal team A44 Games, autore già dell'ottimo Ashen, il gioco mette in scena un mondo composto da città e paesi diversificati per storia e tradizioni, ognuno caratterizzato anche da architetture proprie e differenti, per arricchire ulteriormente il mondo da esplorare. Trattandosi peraltro degli stessi autori di Ashen, possiamo aspettarci un'atmosfera davvero molto particolare, anche se lo stile di questa nuova produzione è decisamente diverso.

Per quanto riguarda la natura e le diverse ambientazioni, l'ispirazione principale sembra sia stata la Nuova Zelanda, di cui si possono riconoscere alcune caratteristiche nei ricchi scenari del gioco. Flintlock: The Siege of Dawn sarà disponibile nel 2023 su PC e console.