Lightyear Frontier mostrato con un nuovo trailer all'Xbox Showcase

Lightyear Frontier è stato mostrato con un nuovo trailer in occasione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase. Il gioco uscirà su PC, Xbox Series X|S e Xbox One nel corso della primavera 2023.

Annunciato nel 2021, Lightyear Frontier offre un'esperienza che unisce farming, meccaniche esplorative e tanta fantascienza, proiettandoci su di un pianeta alieno.

"Riprendendo la struttura classica di questi giochi, si tratta essenzialmente di sfruttare l'ambiente circostante per trovare e far crescere risorse in modo da costruire nuove strutture ed espandere la propria 'fattoria dello spazio'", avevamo scritto ai tempi del reveal.

"Anche in questo caso, tuttavia, c'è una base narrativa che arricchisce l'esperienza di gioco e si collega alle misteriose origini del pianeta in cui ci troviamo, per cui l'esplorazione comporta anche la scoperta di nuove sorprese e la soluzione del mistero sul passato del luogo in cui ci troviamo, mentre si cerca di trasformarlo nella nostra nuova casa."