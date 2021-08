Lightyear Frontier annunciato per PC e Xbox, unisce farming, esplorazione e fantascienza

Lightyear Frontier è stato annunciato nel corso dell'evento ID@Xbox di ieri, in arrivo su PC e Xbox One, oltre a Xbox Series X|S e caratterizzato da una particolare struttura mista tra esplorazione open world, farming e crafting in un'ambientazione fantascientifica.

Annunciato con un primo video di presentazione, Lightyear Frontier consente di esplorare un pianeta alieno in stile open world, con la possibilità di prendere parte all'avventura da soli in single player o in multiplayer cooperativo in quattro giocatori, esplorando, raccogliendo risorse e costruendo attraverso il crafting.

Riprendendo la struttura classica di questi giochi, si tratta essenzialmente di sfruttare l'ambiente circostante per trovare e far crescere risorse in modo da costruire nuove strutture ed espandere la propria "fattoria dello spazio".

Anche in questo caso, tuttavia, c'è una base narrativa che arricchisce l'esperienza di gioco e si collega alle misteriose origini del pianeta in cui ci troviamo, per cui l'esplorazione comporta anche la scoperta di nuove sorprese e la soluzione del mistero sul passato del luogo in cui ci troviamo, mentre si cerca di trasformarlo nella nostra nuova casa.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per Lightyear Frontier, che intanto si presenta nel suo nuovo trailer come in arrivo su PC e Xbox, ovvero Xbox One e Xbox Series X|S, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.