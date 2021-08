Diablo 2 Resurrected: open beta in arrivo, ecco tutti i dettagli ufficiali

Diablo 2 Resurrected potrà finalmente essere provato in anteprima a partire dalle prossime ore, con l'open beta che è praticamente in partenza dal 13 agosto con l'accesso anticipato e dal 20 agosto per tutti gli altri attraverso la beta pubblica vera e propria.

Blizzard ricorda dunque l'avvio di queste nuove fasi di prova e gli orari precisi per le sessioni previste nei prossimi giorni, che riportiamo qui sotto: