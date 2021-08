FIFA 22 consentirà di disattivare le esultanze degli avversari

FIFA 22, per la prima volta nella serie sportiva EA, consentirà di disattivare le esultanze degli avversari, attraverso un'opzione che permette invece di visualizzare la reazione della propria squadra al gol subito, piuttosto che essere costretti a "subire" le celebrazioni entusiaste del rivale.

Si tratta di una scelta che arriva al termine di un evidente percorso di elaborazione da parte di EA, considerando che qualcosa al riguardo era stato fatto già in precedenza per arginare eventuali comportamenti tossici della community con la rimozione di alcune esultanze da FIFA 21.

In questo caso, il problema viene rimosso alla radice eliminando proprio la necessità di guardare gli avversari che esultano, cosa che effettivamente può risultare in eccessi di nervosismo o comunque in comportamenti al limite del tossico in un contesto multiplayer competitivo come quello della simulazione di calcio EA.

La nuova opzione si trova nelle impostazioni su "Celebration Camera Focus" di FIFA 22, che consente di modificare il soggetto da inquadrare spostandolo dall'autore del gol alla propria squadra, cosa che determina la visione della reazione alla rete subita ma non le varie esultanze dell'avversario.

Di default, l'opzione resta impostata sulla celebrazione dell'avversario, dunque ci sarà da modificare l'impostazione per evitare di vedere le solite scenette. "Subire un goal è sempre triste, specialmente in un match combattuto in maniera equa", ha affermato al riguardo Mike Barnucz, lead producer, "Sebbene le celebrazioni siano un aspetto importante del calcio vero, sappiamo che il fatto di doverle guardare può rappresentare un'esperienza frustrante per alcuni giocatori".

Per altre novità sul nuovo gioco di calcio EA, vi rimandiamo alla recente anteprima di FIFA 22 sulle novità introdotte nel nuovo capitolo.