FIFA 22, l'anteprima di FUT e le novità di quest'anno di FUT Champions e Division Rivals

Tra le tante novità in programma per FIFA 22, sia dal punto di vista delle meccaniche di gioco, sia da quello delle modalità, non potevano mancare innovazioni pensate per FIFA Ultimate Team, o FUT, di gran lunga la componente più giocata e ricca di tutto il pacchetto di EA Sports. Come abbiamo già detto nell'anteprima della Modalità Carriera e quella dei Pro Club, è ovvio che anche in FUT i giocatori beneficeranno di tutte le novità pensate per migliorare FIFA 22 sotto il profilo tecnologico e dal punto di vista del gameplay. Questo vale soprattutto per Google Stadia, Xbox Series X|S e PS5 dove, come detto nel nostro provato di FIFA 22, la tecnologia Hypermotion promette di far fare il salto generazionale al gioco. Quindi è ovvio che giocando su queste piattaforme, oltre alle novità di FUT che vi presenteremo nell'anteprima di FIFA 22, i giocatori potranno godere di una grafica rinnovata, una fisica più precisa e ben 4000 animazioni in più.

Division Rivals Sembra un po' strano, ma quando si parla di FUT la partita risulta essere quasi un elemento secondario. Prima arrivano le carte, la costruzione del proprio dream team e la competizione coi relativi primi. La partita in sé è quasi un elemento accessorio. Un'incombenza necessaria, sicuramente, ma quasi un intermezzo tra un pacchetto e il successivo. Migliaia di giocatori hanno abbracciato questo ritmo serrato con gioia, ma ce ne sono altrettanti che non riescono a stare dietro ai requisiti minimi per partecipare alle Division Rivals. 30 partite tutte le settimane sono un bell'impegno, soprattutto considerando che ogni 7 giorni i risultati sono resettati e bisogna ricominciare da zero. Per questo motivo EA ha dovuto trovare il modo per bilanciare queste due necessità: da una parte i giocatori incalliti che sono sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi premi, dall'altra coloro che vogliono divertirsi, competere, ma per i più svariati motivi non hanno tutto quel tempo a disposizione. La progressione delle Division Rivals In FIFA 22 la competizione delle Division Rivals diventa stagionale, con però premi da sbloccare sia ogni settimana, sia ogni stagione. In questo modo tutte e due le tipologie di giocatori dovrebbero avere obiettivi e stimoli alla loro portata, così da rendere più soddisfacente la progressione per entrambi, oltre che trovare un modo migliore per adattarsi alla disponibilità di tempo di ognuno. La progressione, oltretutto, sarà molto più chiara e trasparente, grazie ad una nuova schermata che dice a che punto si è nella scalata, qual è il prossimo premio raggiungibile e cosa bisogna fare per ottenerlo. Raggiungendo il vertice di questa progressione, poi, si potrà continuare semplicemente a giocare per ottenere nuovi premi. Alla fine di ogni partita si vedrà immediatamente se il proprio ranking sale o scende, a meno di aver superato un checkpoint, dopo il quale non si può tornare più indietro. L'obiettivo dei giocatori più competitivi dovrebbe essere quello di raggiungere la nuova divisione Elite, pensata per racchiudere il meglio del meglio, così da avere un luogo nel quale i pro player possano incontrarsi e sfidarsi più frequentemente. Si tratta di una vera e propria anticamera delle Global Series. Ogni settimana non si giocherà più per il rank, ma per dei premi che si resetteranno ogni sette giorni. Ovviamente più si sarà in alto nelle Division Rivals e maggiori saranno i premi. Oltre ai premi base uno potrà decidere di effettuare un upgrade per avere carte di maggiore valore. Una squadra di FIFA 22 FUT Come dicevamo ogni partita consente di avvicinarsi alle Milestone stagionali, ovvero premi che si potranno sbloccare in base al numero di partite giocate ogni stagione, non importa se vinte o perse. Si possono vincere fino a tre premi Milestone in base alla divisione finale raggiunta durante la stagione. Per rendere i match più equilibrati possibile il matchmaking cercherà avversari delle stessa divisione il più vicini possibile anche dal punto di vista geografico. In base a questi fattori verrà anche definito il data center di FIFA che ospiterà la partita. I giocatori della Divisione Elite giocheranno solo contro altri avversari della stessa divisione, prediligendo quelli più vicini geograficamente.

FUT Champions FUT Champions Una volta raggiunto il proprio ranking FUT Champions non sarà più necessario dover aspettare il weekend per poter accedere ai playoff. Il sistema a punti, e non a vittorie, consente di progredire nella competizione anche con le sconfitte. Una volta ottenuti i punti playoff si potrà accedere alla competizione in qualunque momento della settimana, ma questi potranno essere anche rinviati nel tempo, così da adattarsi alle vostre esigenze. Facciamo un esempio: una settimana riuscite ad ottenere il miglior piazzamento FUT Champions di sempre, ma nel weekend avete un esame da preparare, o un weekend imperdibile fuori porta prenotato dal 2019. Al posto di farvi mandare a monte l'anno accademico o farvi litigare con tutti gli affetti, EA ha deciso di darvi due possibilità: o cominciare subito i playoff in modo da sfruttare il momento di forma o di rinviarli di qualche giorno, così che possiate trovare nuovamente del tempo da dedicare a FIFA 22. In base ai punti playoff ottenuti durante la stagione, si ottiene l'accesso ai Champions Playoff (e ai relativi premi) dove si dovrà giocare per raggiungere le Finali. Nel caso in cui non si riesca a vincere, si può tornare indietro e iniziare nuovamente la scalata verso il successo attraverso le Division Rivals. Grazie a questo tipo di progressione multi-strato, in grado di premiare tutti, sia chi gioca tanto e tutti i giorni, sia chi è meno assidue, EA Sports è convinta di offrire stimoli a una più ampia fetta di utenza e di prendere il meglio sia dalle Division League sia da FUT Champions, fonderle in un sistema unico senza scontentare nessuno. Le FUT Champions Finals si giocheranno sempre nel weekend, in maniera molto similare alle Weekend League di FIFA 21.

Personalizzazione La personalizzazione di FIFA 22 permette di avere coreografie molto diverse In maniera molto similare a quanto visto nei Pro Club e nelle Modalità Carriera, anche in FUT arriveranno nuovi elementi per la personalizzazione del proprio club. Si potrà personalizzare il proprio stadio in maniera più puntuale (o in alternativa utilizzarne uno ufficiale, ma senza la possibilità di modificarlo), scegliendo elementi per l'area VIP, ovvero quella che si vede all'ingresso in campo, ma si potranno modificare gli spalti, i colori sociali, le bandiere, gli striscioni e i cori. Ci saranno elementi fissi e altri stagionali, che si potranno vincere partecipando alle diverse competizioni o giocando a Volta, la modalità che condivide più elementi di personalizzazione con FUT. In questo modo si potrà non solo differenziarsi dagli altri sotto il profilo tecnico, con moduli innovativi o una combinazione di calciatori unica, ma anche sotto quello dello stile e della presentazione.

Novità Gli Eroi di FUT Tra le altre novità che arriveranno nella versione di FIFA 22 di Ultimate Team c'è il nuovo matchmaking pubblico per le partite co-op, così da poter trovare un partner per i 2 contro 2. Si tratta di partite che non valgono per il rating personale, ma che comunque partecipano al raggiungimento dei punti stagionali. Sono cambiati anche alcuni menù di gestione della squadre e di visualizzazione della carte, che adesso metteranno in evidenza parametri diversi in base che si sia attaccanti, centrocampisti o difensori. Nel caso di carte speciali, questa schermato potrebbe mostrare quali parametri la rendono differente da quelle passate. Gli Eroi di FUT, invece, sono carte che abbiamo già imparato a conoscere, dato che in questi giorni ne sono state presentate diverse. Si tratta di giocatori leggendari, che però, a differenza del solito, sono legati ad uno specifico campionato piuttosto che utilizzabili indifferentemente da tutti. Servono da una parte per ricreare momenti "nostalgici" e particolari per i fan di quel campionato specifico e anche per dare maggiore varietà alle rose, che alla fine della stagione si appiattiscono tutte, perlomeno ad alti livelli, su quei ⅔ calciatori per ruolo. Non mancheranno anche le icone più classiche, ovvero quei campioni a 360° utilizzabili in tutte le squadre. Tra questi arriveranno sicuramente Pelé, Zidane e Beckham, più altri non ancora annunciati.

Nonostante squadra che vince non si cambia, EA Sports ha pensato a diversi cambiamenti per FIFA 22 Ultimate Team. È vero che la formula di base è rimasta la stessa, fatta di collezionismo, costruzione delle squadre attraverso l'alchimia tra i calciatori e la raccolta di risorse per comprare nuovi pacchetti, ma lo sviluppatore nordmaericano ha lavorato per modificare la struttura sia dei suoi tornei più giocati, sia per premiare in maniera più puntuale tutti i tipi di giocatori, da quelli più casuali a quelli più assidui. Cambiamenti che dovrebbero spingere ancora più giocatori a investire il loro tempo (e possibilmente i loro denari) su questa vera e propria miniera d'oro di EA. Il resto delle novità sono di ordinaria amministrazione, come più opzioni per la personalizzazione, nuove icone e nuovi modi per sfidare le altre persone.