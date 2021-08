FIFA 22: trailer e immagini per FUT Champions e Division Rivals

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer e nuove immagini per FIFA 22 e, più precisamente, per la modalità FUT. Abbiamo quindi modo di vedere nel dettaglio FUT Champions e Division Rivals. Potete vedere il filmato qui sopra.

Per quanto riguarda Division Rivals, la competizione di FIFA 22 diventa stagionale. Ci saranno però dei premi settimanali, oltre che stagionali: questi saranno inoltre sempre visibili in una schermata dedicata che ci permette di capire a che punto della scalata siamo e quale oggetto otterremo. Ogni settimana non si gioca per il rank ma per i premi che cambiano ogni sette giorni. Ci sono poi i Milestones stagionali, che si sbloccano sulla base del numero di partite giocate.

Parlando invece FUT Champions di FIFA 22, dovete sapere che per accedere ai playoff dovete ottenere punti, non vittorie. In base ai punti playoff ottenuti durante la stagione, si ottiene l'accesso ai Champions Playoff (e ai relativi premi) dove si dovrà giocare per raggiungere le Finali.

Tra le altre modifiche dedicate a FUT in FIFA 22 ci sono anche nuovi opzioni di personalizzazione, il nuovo matchmaking pubblico per le partite co-op e molto altro. Per tutti i dettagli su quello che ci aspetta nel prossimo gioco di Electronic Arts Sports, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima completa qui.