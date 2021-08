Windjammers 2: open beta in partenza su PS5, PS4 e PC, ecco le date e un trailer

Windjammers 2 ha un open beta praticamente in partenza su PS5, PS4 e PC, fissata dall'11 al 22 agosto 2021, dunque con avvio previsto per domani e destinata ad andare avanti per una decina di giorni, consentendo così una prova piuttosto approfondita di questo nuovo capitolo dello storico sportivo SNK, ripreso da Dotemu.

Vero e proprio classico dell'epoca Neo Geo, il gioco originale metteva in scena uno strano action arcade in cui due giocatori si sfidavano in uno sport simile al frisbee ma decisamente più veloce, violento e spettacolare. Windjammers 2 riprende fedelmente il concept originale ma con diverse evoluzioni applicate.

Il recupero della serie da parte di DotEmu era partito già con una sorta di remake del primo capitolo ma prosegue in maniera più complessa e strutturata con Windjammers 2, che propone qualcosa di nuovo oltre a una nuova veste grafica in 2D completamente ridisegnata.

Avremo dunque modo di provare in maniera approfondita questo nuovo capitolo con l'open beta in corso dall'11 al 22 agosto su PC, PS4 e PS5, annunciata dal nuovo video che illustra qualcosa del gameplay di Windjammers 2, spiegato da Gary Scott, il personaggio americano che fa parte del cast del gioco.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al provato di Windjammers 2 pubblicato qualche mese fa, mentre ricordiamo che, nel frattempo, il team di sviluppo DotEmu è stato acquisito da Focus Home Interactive.