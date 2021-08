Elden Ring, requisiti hardware PC da Steam: abbordabili ma enorme spazio richiesto

Elden Ring è ancora piuttosto lontano dalla sua uscita ufficiale, ma intanto il gioco è comparso su vari store digitali tra i quali anche Steam, consentendo di ottenere diverse informazioni come i requisiti hardware della versione PC, come vediamo qui sotto.

Sempre dalle varie pagine dedicate a Elden Ring sui maggiori digital delivery abbiamo potuto vedere informazioni come la sinossi ufficiale del gioco From Software e adesso su Steam sono comparsi anche i requisiti hardware per fruire del nuovo action RPG su PC, ovviamente suddivisi come da tradizione tra quelli minimi e i raccomandati.

In linea di massima, sembra un gioco decisamente accessibile, consentendo a molti di poterlo utilizzare almeno con i setting bassi ma anche potendo raggiungere agilmente i requisiti raccomandati, almeno sul fronte della GPU. Balza all'occhio però la richiesta di ben 150 GB di spazio libero su hard drive che risulta piuttosto alta, ma potrebbe essere tale in previsione di eventuali espansioni, in attesa di ulteriori precisazioni.

Requisiti minimi: