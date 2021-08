Elden Ring è ufficialmente "difficile", non sarà doppiato in italiano

Analizzando la pagina Steam di Elden Ring scopriamo due dettagli interessanti sul gioco, uno che per tutti gli amanti dei Souls è positivo, mentre l'altro è negativo un po' per tutti. Bandai Namco e From Software, infatti, compilando i vari campi della scheda del gioco hanno detto che Elden Ring è ufficialmente "difficile", l'altro dettaglio è che il gioco non sarà doppiato in italiano.

Il fatto che il gioco sarà difficile lo sapevamo, ma è sempre bello avere la conferma. Il cambio di titolo e di struttura rispetto ai "soliti" souls poteva far pensare anche ad un'apertura verso i giocatori meno abili. Invece tra i tag scelti da Bandai Namco c'è "difficile", che dovrebbe togliere qualunque dubbio si possa avere sul livello di sfida che il gioco dovrebbe proporre.

Altrettanto chiara è la tabella sulle lingue supportate dal gioco: l'unico doppiaggio presente sarà quello in lingua inglese, mentre poi i sottotitoli e il resto dell'adattamento dell'interfaccia sarà anche in italiano.

Una scelta che non farà felici tutti, ma che sarà stata presa da Bandai Namco per preservare la qualità e il lavoro dei doppiatori originali, che offriranno con la loro voce le loro emozioni e la loro caratterizzazione dei personaggi.

Elden Ring è atteso per il 21 gennaio 2021 su PC e console.