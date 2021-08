Offerte Amazon: lo smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in sconto di 150 euro

Tra le offerte Amazon di questi giorni c'è anche il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il costosissimo ma potente smartphone dotato di zoom ottico 10x che consente di scattare immagini a distanza impossibili da effettuare con altri dispositivi.

Lo sconto è di 150 euro e viene applicato al checkout, come spiegato nei dettagli relativi consultabili dalla pagina dell'offerta, portando il prezzo a 949 euro. La dotazione include uno schermo 6.8 pollici Dynamic AMOLED 2X da 1440 x 3200 pixel, quadrupla telecamera con risoluzione 12000 x 9000 pixel, registrazione video in 8K, slow motion da 960 fps, ben 16 GB di memoria, un potente processore Samsung Exynos 2011 e 512 GB di storage.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è molto costoso ma è dotato di un comparto fotografico d'eccezione che comprende uno zoom ottico 10X

