Elden Ring: i requisiti PC sembrano falsi, copiati da Red Dead Redemption 2

I requisiti della versione PC di Elden Ring emersi nelle scorse ore potrebbero essere falsi. È stato infatti scoperto che sono stati semplicemente copiati dalla pagina Steam di Red Dead Redemption 2. A fare la scoperta sono stati alcuni videogiocatori, che hanno confrontato i requisiti dei due giochi, trovandoli identici.

Di fatto attualmente la pagina Steam di Elden Ring non riporta alcun requisito di sistema, con sia quelli minimi che quelli consigliati indicati come "TBD". Probabilmente si è trattato di un semplice errore, fatto magari per sperimentare l'impaginazione del box. Quindi allarme rientrato: non è detto che occorrano 150GB di spazio libero su disco per installare il nuovo gioco di FromSoftware.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è ufficialmente "difficile", tanto per rassicurare i fan dello sviluppatore, e che non sarà doppiato in italiano. Infine vi rammentiamo che Elden Ring usicrà il 21 gennaio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.