Quakecon: iniziati i saldi, tutti i giochi per Xbox e PC di Bethesda in offerta

Il Quakecon 2021 si terrà dal 19 al 21 agosto 2021. Con l'approssimarsi dell'evento Bethesda ha deciso di lanciare una tornata di saldi su tutto il suo catalogo, con sconti fino all'85%. I saldi sono attivi su Steam, GOG, Stadia e Microsoft Store e valgono per PC, Stadia e Xbox. Purtroppo pare che il PlayStation Store non si sia lasciato coinvolgere dall'iniziativa.

Le offerte riguardano tutti i franchise che fanno capo a Bethesda. Ad esempio potete portarvi a casa Doom Eternal in versione Deluxe per soli 22,49€, invece di 89,99€ (-75%); Prey per 11,99€ invece di 29,99€ (-60%); Dishonored 2 per 4,49€ invece di 29,99€ (-85%); Wolfenstein II: The New Colossus per 8,99€ invece di 29,99€ (- 70%) e RAGE 2 per 11,99€ invece di 39,99€ (-70%), tanto per citarne alcuni.

Giusto anche segnalare che su GOG sono in offerta anche dei titoli classici non presenti in altri negozi, come An Elder Scrolls Legend: Battlespire e The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Non che siano dei capolavori indimenticabili, ma qualche curioso potrebbe trovarli interessanti, soprattutto perché costano 2,59€ ognuno.

Quakecon è la manifestazione fondata da id Software, poi assorbita e mantenuta da Bethesda, dove sempre più spesso vengono fatti annunci relativi ai prodotti in cantiere negli studi del publisher americano, oramai di proprietà di Microsoft. Chissà se quest'anno sarà annunciato qualcosa, magari un nuovo Quake... sarebbe l'occasione perfetta per farlo.