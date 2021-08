Forza Horizon 5: nuovo video di gameplay in 4K di 11 minuti fa cadere la mascella

Pubblicato online un nuovo video di gameplay di Forza Horizon 5, registrato in 4K, che appare sempre più come un titolo spacca mascella, almeno dal punto di vista grafico. Il filmato, registrato da Don Joewon Song, dura 11 minuti circa e mostra inizialmente la personalizzazione della Toyota Supra, con cui poi viene esplorata parte della mappa (che ricordiamo essere ambientata in Messico e più grande del 50% circa di quella di Forza Horizon 4).

Che aggiungere? Forza Horizon 5 si conferma come uno dei titoli più attesi di questo 2021, soprattutto dai possessori di console Xbox e PC. Inoltre, dal punto di vista tecnico sembra essere quanto di meglio abbia mostrato finora la next-gen, nonostante sia un titolo cross-gen.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

La tua avventura Horizon definitiva ti aspetta! Esplora vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.

Questa è la tua Avventura Horizon!

Guida spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo.

Questo è un mondo open world incredibilmente diversificato

Esplora un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scopri deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve.

Questo è un mondo open world pieno di avventura

Immergiti in una vasta campagna con centinaia di sfide che ti ricompenseranno per partecipare alle attività che adori. Incontra nuovi personaggi e scegli come si concluderanno le loro missioni delle Storie Horizon.

Questo è un mondo open world in continua evoluzione

Affronta un meteo sbalorditivo, che spazia da imponenti tempeste di sabbia a implacabili temporali tropicali, grazie alle stagioni dinamiche del Messico che cambieranno il mondo di gioco ogni settimana. Continua a giocare per scoprire nuovi eventi, nuove sfide, nuovi oggetti collezionabili, nuove ricompense e nuove aree da esplorare. Nessuna stagione sarà uguale alle precedenti.

Questo è un mondo open world sociale

Fai squadra con altri giocatori e accedi all'Arcade Horizon per una serie ininterrotta di sfide divertenti e assurde che faranno divertire te e i tuoi amici senza che siano d'intralcio menu, schermate di caricamento o sale d'attesa. Incontra nuovi amici in Open Horizon e nei Tour Horizon e condividi le tue creazioni con il nuovo sistema di regali della community.

Questo è il tuo mondo open world

Esprimi la tua creatività con i nuovi strumenti dell'EventLab creando gare, sfide e acrobazie personalizzate e modalità di gioco completamente nuove. Personalizza le tue auto più che mai con nuove opzioni, come la possibilità di aprire e chiudere le decappottabili, colorare le pinze dei freni e tanto altro ancora. Usa il nuovo sistema di regali per condividere le tue creazioni personalizzate con la community.