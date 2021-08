Abandoned: l'applicazione non sembra funzionare per un problema tecnico

Alle 21:00 di questo 10 agosto 2021 doveva finalmente essere attivata l'applicazione di Abandoned, chiacchieratissimo gioco per PS5 di cui nei mesi scorsi si è detto un po' di tutto: un nuovo Silent Hill? Un nuovo Metal Gear Solid? Kojima in incognito? Parliamo dello sblocco al passato perché in realtà l'applicazione sembra non funzionare e finora non è stato mostrato niente del gioco. Speriamo che la situazione sia risolta nei prossimi minuti, perché altrimenti ci troveremmo di fronte a un fallimento clamoroso.

Nel frattempo Blue Box, lo sviluppatore, ha fatto sapere di essere al lavoro per risolvere il problema tecnico che sta bloccando l'applicazione. Di base pare che la patch che doveva aggiungere i tanto agognati contenuti abbia avuto qualche problema.

Visto che siamo qui, guardiamo il teaser pubblicato qualche minuto fa, che mostra un frammento del gioco e che doveva servire da antipasto dell'applicazione.

Non era meglio pubblicare direttamente i trailer su YouTube invece di affidarsi a un sistema del genere?