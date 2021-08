Forza Horizon 5: il nuovo video ha svelato la mappa completa, è ancora più grande

Forza Horizon 5 è tornato a mostrarsi oggi con un nuovo video di presentazione all'interno della serie "Let's ¡Go!", con il quinto episodio che ha svelato anche la mappa completa del nuovo racing game di Playground, ancora più grande di quella di Forza Horizon 4.

Potete vedere la nuova presentazione Let's Go! Nel video riportato qui sopra, che mostra anche un bel po' di gameplay inedito per il racing arcade esclusivo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Oltre alle varie sezioni di gioco, che hanno illustrato diverse novità ed evoluzioni della serie, una parte del filmato è dedicata anche alla presentazione della mappa.

Come sappiamo, Forza Horizon 5 è ambientato in Messico, su un'area piuttosto estesa e costruita in maniera tale da comprendere ben 11 biomi diversi, cosa che dovrebbe garantire una grande varietà di scenari e situazioni di gioco, unita al meteo dinamico in grado di modificare le condizioni della corsa in vari momenti.

Potete vedere la mappa qui sotto: si tratta di un fitto groviglio di strade che si estendono all'interno di diverse zone. Tra queste possiamo distinguere già a una prima occhiata il vulcano La Gran Caldera che offrirà una zona montuosa per le gare off-road, un'ampia zona costiera con le spiagge presso Dunas Blancas e una zona più tropicale dalla parte opposta.

Forza Horizon 5, ecco la mappa completa ufficiale

In mezzo troviamo campagne e zone più montuose, oltre ad alcune aree urbane, paesi e rovine precolombiane, per non farsi mancare nulla. Secondo quanto riferito da Playground Games, la nuova mappa di Forza Horizon 5 dovrebbe essere il 50% più ampia di quella di Forza Horizon 4, che era già di notevole entità.