Forza Horizon 5: nuova presentazione Let's Go! oggi, sarà svelata tutta la mappa

Playground Games ha programmato una nuova presentazione della serie Let's Go! per Forza Horizon 5. La data è oggi, 9 agosto 2021, precisamente alle 19.00, ora italiana. Sarà possibile seguire l'evento su YouTube e Twitch. Come indicato nel precedente episodio, in questa occasione ci sarà modo dividere la mappa completa.

Playground Games mostrerà quindi l'open world, definito come il più grande e variegato della serie fino ad ora. Ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà ambientato in Messico, che - secondo le dichiarazioni degli sviluppatori - contiene luoghi che sembrano arrivare da tutto il mondo, a partire dalle spiagge, passando per le paludi, vette innevate, un vulcano, un deserto e non solo. In totale, ci saranno 11 biomi che abbiamo avuto modo di vedere con video e immagini.

In termini di attività, vi ricordiamo che ci saranno le Spedizioni, tramite le quali i giocatori partiranno per esplorare nuove aree della mappa insieme a un NPC. Ci sarà poi la modalità Horizon Open, una versione rilassata del gioco base e anche l'Horizon Arcade con eventi divisi in 12 modalità.

Forza Horizon 5 sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco sarà pubblicato sin dal D1 su Game Pass, in ogni versione. Ora non ci resta altro da fare se non attende la presentazione di oggi.