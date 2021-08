Insurgency Sandstorm: data di uscita delle versioni PS4 e Xbox One svelata da alcuni rivenditori

Il distributore Maximum Games ha annunciato tramite Twitter che Insurgency Sandstorm è in arrivo, dopo anni di ritardo rispetto alla versione PC, anche su PS4 e Xbox One. La data di uscita della versione console dello sparatutto è il 29 settembre 2021, almeno secondo quanto indicato da vari siti di rivendita.

Tecnicamente, come potete vedere qui sotto, Maximum Games - che si occupa solo della versione fisica del gioco - non ha indicato la data di uscita di Insurgency Sandstorm per PS4 e Xbox One, ma il tweet rimanda al sito di rivendita Game UK, che riporta la data di uscita 29 settembre 2021. Anche GameStop USA segnala come data di uscita il 29 settembre 2021.

Il tweet include anche un filmato che ci permette di vedere alcune sequenze di gioco. Il video di Insurgency Sandstorm afferma: "Lo sparatutto tattico definitivo è in arrivo su console", "percepisci ogni proiettile, temi ogni impatto", "design audio immersivo", "preparati per un combattimento intenso in team", "gioca match co-op e competitivi", "brutalmente reale". Il filmato, come potete vedere, segnala come data di uscita solo il 2021.

Per il momento, dobbiamo considerare questa data di uscita come non ufficiale: il sito del gioco non indica alcuna informazione riguardo alla data di uscita e lo stesso è per il sito degli sviluppatori, New World. Anche il sito di Focus Home Interactive, editore del gioco, non segnala alcuna informazione a riguardo. Ricordiamo che Insurgency Sandstorm è disponibile su PC dal 2018.

Potete leggere la nostra recensione della versione PC di Insurgency Sandstorm.