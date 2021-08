ASUS ROG Keris Wireless, la recensione del mouse da gaming utilizzabile cablato e senza fili

"Realizzato per i professionisti", come recita il sito ufficiale, il ROG Keris Wireless può contare su una risoluzione pari a 16.000 dpi, un design asimmetrico ergonomico, una piacevolissima illuminazione RGB e un peso davvero contenuto, pari ad appena 79 grammi. Cosa ancora più importante, è un dispositivo versatile: come detto, lo si può utilizzare cablato o in due diverse modalità senza fili.

Come già riportato, le modalità wireless disponibili sono due, RF a 2,4 GHz oppure Bluetooth LE, quest'ultima inevitabilmente più comoda visto che non richiede l'uso del piccolo adattatore USB. È presente il supporto per la tecnologia Aura RGB e Aura Sync, feature regolabili tramite il software gratuito Armoury Crate , mentre le dimensioni del mouse sono pari a 118 x 62 x 39 millimetri e il peso è di 79 grammi.

Anche in questo caso è possibile ammirare un disegno composto da linee che si intersecano, con la curva inferiore che passa attraverso i tasti laterali e ne influenza la forma, anche se soltanto sul fronte estetico. Il risultato finale è meno riuscito rispetto al già citato Gladius 3, ma sul fondo c'è un piccolo tocco di classe: l' adattatore USB RF nascosto in una feritoia.

Come l' ASUS ROG Gladius 3, che abbiamo appena recensito , anche il ROG Keris Wireless è caratterizzato da un design asimmetrico per destrorsi. In questo caso l'illuminazione RGB, molto gradevole, va a impreziosire la rotella e il logo presente nella zona del palmo, ed è possibile regolarla selezionando vari preset differenti per ottenere l'effetto che riteniamo più piacevole.

Esperienza d'uso

ASUS ROG Keris Wireless, le dimensioni compatte e l'illuminazione Aura RGB

Abbiamo provato l'ASUS ROG Keris Wireless per alcuni giorni e in vari contesti, prima utilizzando il cavo per consentire la ricarica completa della batteria, quindi alternando le connettività RF e Bluetooth senza percepire differenze concrete sia nell'ambito di un uso da ufficio che con il gaming vero e proprio.

Particolarmente interessante la latenza, così bassa che in modalità senza fili ci è sembrata del tutto impercettibile. Un fattore molto importante quando ci si cimenta con esperienze di stampo competitivo, come il ricco comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops - Cold War, che nel suo hub include l'ormai celebre e consolidato battle royale Call of Duty: Warzone, oppure con l'altrettanto frenetico ed entusiasmante Apex Legends.

ASUS ROG Keris può utilizzare il sensore ottico per sparare un Uniraggio in stile Iron Man

La presenza di pochi pulsanti non rende il Keris il miglior dispositivo possibile per cimentarsi con i MOBA, questo è chiaro ed evidente, ma con gli sparatutto il mouse si comporta decisamente bene, anche quando magari non ci sono avversari umani da affrontare bensì semplicemente gli scaltri demoni del run & gun di DOOM Eternal, oppure le numerosissime orde del tower defense in tempo reale Orcs Must Die! 3.

Negli spostamenti più rapidi il peso molto contenuto dell'apparecchio e la sua compattezza lo rendono forse un po' instabile, incapace di rimanere completamente incollato al tappetino, ma il compromesso raggiunto dai progettisti ASUS in tal senso ci è sembrato comunque ottimo. Guardando poi al quadro generale, è dura rimanere insoddisfatti dalle performance del Keris.