Erazer Wizard P20, la recensione del mouse da gaming concreto ed economico

Attiva dal lontano 1983, Medion è un'azienda tedesca che produce dispositivi elettronici di vario genere e che nel 2011 è stata acquisita da Lenovo, il che ha portato in qualche modo la compagnia a porre un'enfasi sull'informatica. È però in particolare negli ultimi anni, con la nascita della linea Erazer, che Medion ha cominciato a occuparsi di PC, notebook e accessori pensati espressamente per il gaming. Durante la Gamescom 2024 sono stati presentati appunto gli ultimi modelli appartenenti a questa gamma, disponibili nei negozi a partire da settembre: le cuffie Mage P20, la tastiera Supporter X20 e il mouse Wizard P20, oggetto di questa recensione: un dispositivo concreto ed economico (il prezzo di listino è di circa 40€), cablato, dotato di switch OMRON e di un sensore Pixart PAW 3389 da 16.000 DPI.

Caratteristiche tecniche dell'Erazer Wizard P20 L'idea di fondo del Wizard P20 è la concretezza, ovverosia consegnare agli utenti un prodotto capace di offrire prestazioni solide e una componentistica collaudata, ma restando nell'ambito di un prezzo che sia accessibile per un mouse da gaming. Da qui la scelta degli switch OMRON, che garantiscono un'eccellente precisione e reattività con anche un'attenzione alla durata nel tempo, e del sensore Pixart PAW 3389. Erazer Wizard P20 visto di lato con l'illuminazione attiva Quest'ultimo vanta una risoluzione che raggiunge i 16.000 DPI, mentre il polling rate è pari a 1.000 Hz, la velocità massima arriva a 400 ips e l'accelerazione a 60 G. Il design asimmetrico, pensato per utenti destrorsi, vede la presenza di un totale di nove pulsanti, tutti programmabili: oltre a quelli principali ce ne sono due sotto lo scroller (cliccabile anch'esso) per aumentare o diminuire i DPI e altri quattro sul lato sinistro. L'idea di separare i comandi per aumentare o diminuire la risoluzione è interessante, sebbene alla prova dei fatti risulti più votata alla pratica che non all'estetica (quel + e quel - non sono bellissimi da vedere). A tal proposito, i quattro tasti extra nella parte sinistra del mouse non sembrano particolarmente accessibili, in particolare quelli raggiungibili con il dito indice. I quattro tasti laterali dell'Erazer Wizard P20 non sono tutti ben accessibili Il Wizard P20 possiede unicamente una connessione cablata via USB, ma i progettisti di Medion si sono divertiti a inserire anche un paio di luci LED RGB personalizzabili: una visibile dalle estremità trasparenti dello scroller e una che va ad illuminare il logo Erazer collocato sotto al palmo. Non si tratta di un tocco capace di rivoluzionare il design del dispositivo, ma è simpatico che ci sia. Scheda tecnica Erazer Wizard P20 Design: asimmetrico, ambidestro

asimmetrico, ambidestro Switch: OMRON

OMRON Connettività: cablata

cablata Sensore: Pixart PAW 3389

Pixart PAW 3389 Risoluzione: fino a 16.000 DPI

fino a 16.000 DPI Polling rate: 1.000 Hz

1.000 Hz Programmabile: sì

sì Illuminazione RGB: sì

sì Dimensioni: 129 x 75 x 42 millimetri

129 x 75 x 42 millimetri Peso: 145 grammi

145 grammi Prezzo: 39,99€

Design Sul piano del design si può dire senza timore di smentita che siano state cercate soluzioni ben distanti dal concetto di simmetria, e basta guardare l'Erazer Wizard P20 dall'alto per rendersene conto: il tasto sinistro è posizionato più in basso del destro, il raccordo nero lucido con la zona del palmo è fondamentalmente storto e i già citati pulsanti per la selezione dei DPI, così come quelli accessibili con l'indice, non sono bellissimi da vedere. Erazer Wizard P20 visto di fronte: si nota l'asimmetria dei tasti principali L'alternanza di sezioni nero opaco e nero lucido dà vita ad un effetto interessante e l'ala nella zona sinistra consente di posizionare bene il pollice, ma tutta la zigrinatura gommata a grani grossi sul lato destro lascia molto a desiderare e ottiene il risultato opposto rispetto alla stabilità della presa. In questo contesto la pur essenziale illuminazione RGB aggiunge un pizzico di vivacità ma lascia un po' il tempo che trova: forse a questo punto sarebbe stato meglio evitare e ridurre ulteriormente il prezzo.

Esperienza d'uso Se l'estetica dell'Erazer Wizard P20 può piacere o meno, come detto non c'è dubbio che sul fronte della componentistica il mouse da gaming prodotto da Medion abbia dalla sua caratteristiche interessanti, che esprimono il proprio valore una volta collegato il dispositivo alla porta USB. E questo naturalmente sia nell'uso di tutti i giochi che nelle più lunghe e impegnative sessioni di gioco. Erazer Wizard P20 e la sua zigrinatura gommata a grana grossa sul lato destro Le due coppie di tasti extra laterali aprono le porte anche ai MOBA, sebbene quelli affiancati al tasto sinistro risultino poco pratici. Durante le nostre prove abbiamo utilizzato il Wizard P20 con Star Wars Outlaws e i soliti Call of Duty: Warzone 2.0 e Apex Legends, ottenendo esattamente il feeling, la precisione e la reattività che immaginavamo, senza sorprese e con un'ottima stabilità anche durante i cambi di direzione più improvvisi.

Conclusioni Prezzo 39,99 € Multiplayer.it 7.0 Erazer Wizard P20 è un mouse da gaming capace di coniugare una componentistica valida e un prezzo accessibile. Preciso, reattivo e affidabile, dotato di un buon numero di pulsanti programmabili (sebbene non tutti ben collocati), il dispositivo prodotto da Medion si presta a qualsiasi utilizzo e nelle sessioni di gioco si conferma concreto, pur al netto di qualche limite sul piano del design e dell'ergonomia.