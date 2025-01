Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 2 gennaio, ecco come scaricarlo

Proseguono i regali giornalieri dell'Epic Games Store, che ha appena svelato il nuovo gioco gratis per tutti gli utenti PC del 2 gennaio. A conferma delle indiscrezioni uscite durante le scorse ore, si tratta di Hell Let Loose.

Si tratta dell'ultimo titolo dell'iniziativa natalizia dello store, dunque avrete tempo per farlo vostro entro le 16:59 di giovedì 9 gennaio. Potrete riscattarlo tramite il client dell'Epic Games Store oppure raggiungendo questo indirizzo. Da qui cliccate su "ottieni" e seguite semplicemente la procedura indicata. Una volta fatto Hell Let Loose verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.