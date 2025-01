La terza stagione di Squid Game ha già un periodo d'uscita

La terza stagione di Squid Game non si farà attendere a lungo, stando a quanto dichiarato dall'autore della serie, lo sceneggiatore e regista Hwang Dong-hyuk, in un'intervista concessa alla testata Variety per il lancio della seconda stagione. Possiamo aspettarcela per l'estate o l'autunno del 2025.

"Mi aspetto che venga lanciata intorno all'estate o all'autunno del prossimo anno." Ha dichiarato, facendo capire così che le due stagioni sono state lavorate insieme. I fan di loro si stanno già facendo i conti e dal periodo di uscita di Squid Game 3 hanno dedotto che la Stagione 5 di Stranger Things potrebbe uscire per Halloween (quindi a fine ottobre). Considerate che entrambe le serie hanno un generico "2025" come finestra di uscita.