Netflix condivide una nuova fotografia su Mercoledì per fare un annuncio sulla Stagione 2

Cosa sappiamo di Mercoledì Stagione 2

La serie TV Mercoledì è stata creata dagli scrittori di Beetlejuice - Alfred Gough e Miles Millar - e prodotta da Tim Burton. Dopo il suo debutto nel 2022, la serie ha ricevuto due nomination ai Golden Globe, tra cui quella per la Miglior Serie Televisiva - Musical o Commedia e quella per la Miglior Attrice - Serie Televisiva Musical o Commedia per Ortega. Wednesday è stata rinnovata per una seconda stagione nel gennaio 2023.

La fotografia di Mercoledì Stagione 2 appena pubblicata

Tra i nuovi arrivi nel cast della seconda stagione figurano Steve Buscemi nel ruolo di Barry Dort, Billie Piper nel ruolo di Capri, Joanna Lumley nel ruolo della nonna, Thandiwe Newton nel ruolo del Dr. Fairburn e il leggendario Christopher Lloyd, che ha interpretato lo zio Fester nei film live-action della Famiglia Addams degli anni '90 con Cristina Ricci nel ruolo di Mercoledì. Anche Lady Gaga, la cui canzone "Bloody Mary" è diventata virale grazie a un video su TikTok come sottofondo per l'iconica scena di ballo di Mercoledì, dovrebbe avere un ruolo da protagonista in questa stagione, anche se non sono stati diffusi altri dettagli.

Secondo Gough e Millar, la nuova stagione è destinata a "esplorare maggiormente la storia della Famiglia Addams". A settembre abbiamo visto un primo trailer che indica anche il periodo d'uscita su Netflix.