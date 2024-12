Sorry We're Closed ha un 99% di voti positivi su Steam e si prepara ad arrivare su console

La classificazione solitamente avviene solo poco prima della pubblicazione , quindi possiamo supporre che non manchi troppo al suo arrivo. Non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte del team di sviluppo.

Da poche settimane è stato pubblicato su PC il survival horror indie Sorry We're Closed , ma pare che a stretto giro sia previsto l'arrivo anche su console. Non abbiamo una data di uscita per le versioni Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 , al momento, ma il gioco è stato classificato a Taiwan.

Che gioco è Sorry We're Closed

Sorry We're Closed è un gioco di sopravvivenza horror non troppo distante dai canoni fissati da classici come Silent Hill e Resident Evil. Noi siamo Michelle, una giovane donna che dopo anni ancora deve superare la rottura con la sua ex. Michelle viene però maledetta e finisce sotto gli occhi della Duchessa, un arcidemone che cerca qualcuno in grado di amarla: chi non dimostra un amore sincero, muore.

Dovremo quindi destreggiarci in un mondo composto da demoni e angeli tra le strade londinesi, sopravvivenza all'interno di dungeon pieno di piccoli enigmi da superare e scontri a fuoco contro mostruosità di vario tipo, facendo attenzione a gestire bene le risorse a nostra disposizione.

Su Steam, Sorry We're Closed ha oltre 500 recensioni con un responso positivo pari al 99% al momento della scrittura. Potete scoprire di più sul gioco leggendo la nostra recensione di Sorry We're Closed.