Mercoledì Stagione 2 si mostra con un primo trailer che indica anche il periodo d'uscita su Netflix

Durante il Geeked Netflix ha svelato il primo Dietro le quinte della seconda stagione di Mercoledì (o Wednesday se preferite il titolo in inglese). Inoltre, il video ci dà una prima idea di quanto potremo vedere questa nuova avventura a tema con la famiglia Addams. Viene infatti confermato che l'opera arriverà nel 2025. In parte già sapevamo che sarebbe stato così visto che non era inclusa nelle pubblicazioni del 2024, ma ora abbiamo la conferma ufficiale.

Potete vedere il video di Mercoledì Stagione 2 qui sotto.