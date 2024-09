One Piece Odyssey versione Deluxe per Nintendo Switch è al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per la versione Deluxe del gioco One Piece Odyssey per Nintendo Switch. Lo sconto è del 17% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la versione Nintendo Switch, anche perché è la prima volta che viene proposto uno sconto. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.