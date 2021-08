Cookie Clicker: trailer con data di uscita della versione Steam del classico del 2013

L'editore Playsaurus ha annunciato che Cookie Clicker arriverà su Steam il 1° settembre 2021. La data di uscita è stata annunciata tramite un trailer, che potete vedere qui sopra. Il gioco costerà cinque dollari.

Cookie Clicker è un gioco che ruota attorno alla creazione di una quantità enorme di biscotti. Per aiutarci in questa impresa, dovremo assumere vari aiutanti, come la Nonna, le Fabbriche, le Fattorie e gli ultraterreni Portali. Cookie Clicker è stato pubblicato originariamente sul web nel 2013 ed è rimasto in regolare sviluppo da allora.

La versione Steam di Cookie Clicker includerà oltre 600 potenziamenti, oltre 500 Achievements di Steam, la possibilità di accarezzare il proprio drago, vari minigiochi, cloud saving e musica composta da C418, creatore della colonna sonora di Minecraft.

La pagina Steam di Cookie Clicker riporta anche i requisiti minimi per il gioco, che come avrete intuito sono molto bassi:



OS: Microsoft® Windows Server 2008, Windows 7, o Windows 8 Classic

Processore: processore x86 da 2.33GHz o superiore, o Intel Atom™ 1.6GHz o superiore

Memoria: 512 MB di RAM

Memoria: 350 MB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate di questa nuova versione di Cookie Clicker?