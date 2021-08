Samurai Warriors: la serie ha superato quota 8 milioni di copie vendute

Le vendite complessive dei vari capitoli della serie Samurai Warriors hanno superato quota 8 milioni di copie. come annunciato dal publisher Koei Tecmo e dallo sviluppatore Omega Force, evidentemente molto soddisfatti del risultato.

La serie Samurai Warriors fece il suo debutto nel 2004 su PS2 e Xbox. Famosa soprattutto in Giappone, ma con una buona schiera di fan anche dalle nostre parti, ha recentemente visto l'uscita del quinto capitolo su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Samurai Warriors 5, dove troverete scritto:

Samurai Warriors 5 punta a offrire un episodio di stampo tradizionale, l'ennesimo, per una serie che va avanti da tantissimo tempo proponendo sempre le stesse meccaniche. Chi cerca il classico gameplay uno-contro-mille dei soliti musou avrà pane per i propri denti, grazie a due lunghe campagne e a qualche piccola novità in grado di limitare l'onnipresente ripetitività dei combattimenti, mentre sul fronte tecnico segnaliamo senz'altro l'ottima introduzione del cel shading per i personaggi.