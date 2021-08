Abandoned, aspettando il trailer: data e orario dell'update dell'app per PS5

Blue Box Game Studios ha annunciato su Twitter data e orario in cui sarà disponibile l'update per l'app Realtime Experience di Abandoned per PS5, che dovrebbe dunque accompagnare il rilascio del primo trailer ufficiale. L'aggiornamento sarà disponibile domani, martedì 10 agosto, alle ore 21:00 italiane.

L'app Abandoned: Realtime Experience, stando alle promesse degli sviluppatori, dovrebbe permettere ai giocatori PS5 visionare vari trailer (domani dovrebbe arrivare il primo) che dureranno tra i 5 e i 12 minuti. I filmati saranno in 4K e 60 fps e sfrutteranno l'audio 3D e le caratteristiche uniche del Dualsense di PS5. Infatti, non parliamo di semplici filmati, ma piuttosto dovrebbero essere una sorta di esperienza interattiva. Ovviamente per mantenere l'alone di mistero non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito.

In ogni caso, domani finalmente dovremmo essere in grado di farci un'idea su ciò che possiamo aspettarci da Abandoned. Stando alle parole di Blue Box si tratta di un FPS con elementi Survival Horror, ma in realtà il progetto potrebbe celare molto di più. C'è infatti chi ci vede dietro lo zampino di Hideo Kojima e Konami, ed convinto che il gioco in realtà sarà un nuovo Metal Gear Solid o un nuovo Silent Hill. Quale sarà la verità?