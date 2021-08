Hellblade su Xbox Series X|S: risoluzione, fps e dettagli dell'upgrade, in arrivo su PC

Hellblade: Senua's Sacrifice ha ottenuto in queste ore un upgrade next gen gratuito per i possessori del gioco (e gli abbonati a Xbox Game Pass), con ulteriori dettagli che sono emersi per quanto riguarda risoluzione, fps e ray tracing oltre alle dimensioni del download e alla possibile versione PC dell'aggiornamento.

In base alle informazioni ufficiali da parte di Ninja Theory e Microsoft, il gioco mantiene le tre impostazioni grafiche viste già in precedenza ma con alcuni miglioramenti aggiuntivi dati dalla maggiore potenza di Xbox Series X e Series S.

Su Xbox Series X, Hellblade raggiunge i 120 fps in modalità performance con risoluzione a 1080p dinamici, mentre la modalità Risoluzione porta il gioco a 60 fps in 4K dinamici. Infine, la modalità "Arricchita" visualizza il tutto a 30 fps in 4K dinamici e con ray tracing attivato.

Hellblade: Senua's Sacrifice, i dettagli sulle modalità grafiche e i miglioramenti per Xbox Series X|S

Su Xbox Series S, il gioco raggiunge i 60 fps a 1080p in modalità performance, i 1440p dinamici a 30 fps in modalità risoluzione e i 30 fps a 1080p con ray tracing nella modalità grafica "arricchita", in base a quanto riferito dalla pagina ufficiale dedicata al gioco.

Tra le altre aggiunte, si segnala un aumento della risoluzione delle texture, la possibilità di selezionare il capitolo da giocare, un miglioramento nella qualità degli effetti particellari, un incremento della distanza visiva e un aumento nel livello di dettaglio in generale, il tutto disponibile con l'update gratis da oggi su Xbox Series X|S.

Hellblade: Senua's Sacrifice su Xbox Series X|S, alcune precisazioni sull'upgrade next gen

Per quanto riguarda le altre piattaforme, Ninja Theory ha riferito che "un aggiornamento per la versione PC di Hellblade: Senua's Sacrifice è attualmente in sviluppo", facendo dunque pensare che questi miglioramenti possano essere applicati successivamente anche alla versione PC, mentre al momento "non ci sono piani" per portare questo update sulle altre piattaforme come PS5.

Ninja Theory ha peraltro precisato che l'aggiornamento è stato sviluppato in collaborazione con QLOC, il team che si è occupato del porting di Hellblade: Senua's Sacrifice su Nintendo Switch. Questa precisazione è stata fatta anche per far capire come il lavoro svolto non abbia sottratto molto tempo e risorse a Senua's Saga: Hellblade II, che è tra i vari progetti in corso presso il team.

Le dimensioni del download, disponibile già da qualche ora, si aggirano sui 19 GB, in base ad alcune segnalazioni.