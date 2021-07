Abandoned: l'app si attiva il 10 agosto con supporto a 4K, audio 3D e DualSense

Si precisa meglio la questione di Abandoned, in particolare per quanto riguarda l'app specificamente studiata per il gioco, che ha ora una data di lancio precisa e fissata per il 10 agosto, oltre ad alcune caratteristiche più specificamente indicate.

Le informazioni arrivano direttamente da Blue Box, il team di sviluppo che recentemente è salito alle luci della ribalta per una storia piuttosto strana che ancora circonda il suo misterioso gioco: c'è infatti una strana teoria che considera Abandoned in verità come schermo per un altro progetto, il quale potrebbe essere addirittura il nuovo Silent Hill di Hideo Kojima.

Sebbene questa teoria sia stata smontata da varie fonti, restano in piedi diversi misteri riguardanti Abandoned, a partire proprio da questa strana app che dovrebbe servire a vedere trailer e contenuti multimediali legati al gioco, in un'iniziativa che non viene solitamente utilizzata dai giochi per PS5, ancora meno da quelli che dovrebbero arrivare da team indie di piccole dimensioni come questo.

In ogni caso, Blue Box è stata estremamente esplicita in questo messaggio, differentemente da quanto successo in precedenza: "La trailer app di Abandoned sarà messa a disposizione in preload gratuito il 29 luglio per gli utenti PS5, con l'introduzione disponibile il 10 agosto seguita da un primo trailer più tardi nel corso di agosto", ha scritto il team su Twitter.



L'app di Abandoned dovrebbe consentire di vedere i trailer in 4K e 60 fps in "real time" sfruttando anche l'audio 3D e le caratteristiche del DualSense, facendo pensare a un certo grado di interazione. L'app potrà dunque essere scaricata da fine luglio, mentre l'introduzione sarà disponibile dal 10 agosto ma il primo trailer vero e proprio di Abandoned è previsto solo per agosto inoltrato, ancora senza una data di uscita dopo il posticipo annunciato nei giorni scorsi.