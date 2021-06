Abandoned non è Silent Hill, il trailer rinviato lo dimostra per Jason Schreier

Abandoned non è Silent Hill: secondo il giornalista Jason Schreier il fatto che l'atteso trailer del gioco sia stato rinviato conferma con i fatti che non ci troviamo di fronte a una qualche bizzarra strategia promozionale, bensì a qualcosa di molto più semplice.

Schreier si era già detto perplesso sulla questione Abandoned / Silent Hill, ma a suo avviso gli ultimi sviluppi chiariscono che non si tratta di una cospirazione e BLUE BOX Game Studios è effettivamente un piccolo team indipendente che non ha nulla a che spartire con Hideo Kojima.

"Ormai è piuttosto chiaro che non ci troviamo di fronte a una qualche cospirazione, bensì semplicemente a un ragazzo che ha promesso troppo, ricevendo molta più attenzione di quanto non pensasse per via di una serie di coincidenze ed è ora in piena confusione", ha scritto il giornalista.

Il fatto che BLUE BOX abbia rinviato l'annuncio di Abandoned per non deludere le aspettative ha in realtà deluso un bel po' di persone, ormai convinte che dietro i videomessaggi di Hasan si nascondesse in realtà Hideo Kojima.

Dovremo dunque attendere agosto per vedere questo chiacchierato trailer, ma a meno che non si verifichi qualche inaspettato colpo di scena difficilmente il team di sviluppo di Abandoned potrà contare sulla stessa attenzione mediatica ricevuta finora.