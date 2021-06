Join The Indie: Intel offre supporto a tutti gli sviluppatori italiani col programma Game Dev Boost

All'interno della cornice del Join The Indie, l'appuntamento dedicato agli sviluppatori italiani che stiamo ospitando in queste ore sul nostro canale di Twitch, è intervenuta anche Intel. Come è possibile vedere nel video qui sopra, il colosso della tecnologia ha offerto supporto attraverso il programma Game Dev Boost.

Questo programma mette a disposizione strumenti gratuiti e risorse come librerie e tutorial per far fare un salto in avanti ai propri videogiochi. Al suo interno, però, sono presenti anche programmi di marketing avanzati, oltre che un boost social non indifferente, dato che Intel promuoverà i giochi sviluppati attraverso il suo programma con campagne da circa 5000 dollari a gioco.

Alcuni giochi potranno godere anche di altre attività dell'Intel Game Dev Boost, come campagne email, dimostrazioni durante gli eventi e bundle. Per avere maggiori informazioni basterà visitare il sito dedicato.

In questo modo gli sviluppatori potranno accedere al programma "Runs Great on Intel" che certifica la compatibilità con l'hardware Intel, oltre che magari avranno l'accesso a tecnologie vincitrici di premi Oscar come Intel Embree o potranno preparare i giochi all'arrivo di Intel Xe HPG, la prima GPU dedicata di Intel.