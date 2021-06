Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, trailer italiano ufficiale da Marvel

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli si mostra con il trailer ufficiale in italiano, che presenta i personaggi e le ambientazioni del nuovo film Marvel.

Dopo il teaser di qualche tempo fa, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli torna dunque in video nell'ambito di una presentazione estesa, che ci dà appuntamento a settembre per l'uscita della pellicola nei cinema.

L'esperto di arzi marziali per eccellenza dell'universo Marvel, Shang-Chi rientra nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe insieme ai vari Black Widow, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder.

Con Simu Liu nei panni del protagonista e Destin Daniel Cretton alla regia, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli punta a proporre ai fan della Casa delle Idee una storia diversa dal solito, ma non per questo slegata dalle altre produzioni.