Abandoned: BLUE BOX rinvia l'annuncio per "non deludere le aspettative"

Il caso Abandoned rischia di protrarsi più a lungo del previsto. Il game director del gioco, Hasan Kahraman, ha appena annunciato su Twitter che ha deciso di rinviare ad agosto l'annuncio previsto per oggi. Il motivo è un generico "non deludere le aspettative dei fan" a questo punto sempre più sospettosi su tutto quello che si cela dietro questo progetto.

Alcune teorie piuttosto affascinanti, infatti, sostengono che dietro ad Abandoned, un horror in esclusiva per PS5, si possa celare nientemeno che Hideo Kojima e Konami, che sarebbero tornati a collaborare per il reboot di Silent Hill. Alcune strane coincidenze e dei messaggi poco chiari da parte dello studio hanno alimentato a dismisura le aspettative dei fan.

Un annuncio ufficiale del gioco era previsto per oggi, ma BLUE BOX, oltre aver pubblicato The Haunting su PS Store, non ha mostrato nulla, anzi il suo "frontman" Hasan Kahraman ha pubblicato un aggiornamento nel quale rinvia ad agosto ogni tipo di annuncio.