Hideo Kojima torna a seguire Konami su Twitter e ovviamente si pensa ad Abandoned

Comunque vada a finire i marketing manager di Abandoned sono geniali. Sia che si riveli un modo molto contorto di annunciare il nuovo gioco di Hideo Kojima, sia che sia un piano di comunicazione per un prodotto completamente indipendente, lo studio di Blue Box è riuscito ad attrarre le attenzioni di tutto il mondo. Ecco, diciamo che in questo secondo caso le attenzioni potrebbero trasformarsi in un bel boomerang. L'ultimo capitolo di questo giallo d'estate arriva da Twitter. Alcune persone, tra le quali Lorenzo Longo Longoni, hanno notato che Hideo Kojima è tornato a seguire Konami su Twitter, dopo la rottura dei rapporti legata all'allontanamento del game designer dopo Metal Gear Solid 5. Si tratta di un gesto che potrebbe avere duemila significati diversi, ma ovviamente in questo caso tutti hanno pensate immediatamente che sia tutto legato ad Abandoned.

A chi non sapesse nulla di questa faccenda facciamo un breve riassunto: in teoria Abandoned è un nuovo gioco per PS5 annunciato dallo studio Blue Box. In pratica, invece, moltissimi hanno letto tra le righe il fatto che in realtà Abandoned sia il nome in codice del nuovo Silent Hill e dietro il progetto ci sia Kojima. Proviamo a riassumere queste cose in: Abandoned e la folle teoria sul Silent Hill di Hideo Kojima.

Per far capire che non siamo del tutto impazziti, anche il celebre P.T. in realtà era una demo mascherata di Silent Hill. E a capo del progetto c'era proprio Kojima. Quindi un riavvicinamento tra lui e Konami, proprio mentre si parla ferocemente di queste coincidenze, sembra un ulteriore prova.

C'è da dire che Kojima ama scherzare col suo pubblico e coi suoi giochi, basta vedere il trailer E3 2021 di Death Stranding Director's Cut per PS5 e quindi anche questa potrebbe essere un'ulteriore provocazione.

Cosa ne pensate?