Salt and Sacrifice, primo gameplay trailer dell'esclusiva PS5 e PlayStation 4 (e PC)

Ska Studios e Devoured Studios hanno pubblicato il primo gameplay trailer dell'interessantissimo Salt and Sacrifice, l'esclusiva PS5 e PlayStation 4 (e PC) presentata al Summer Game Fest nientemeno che da Shuhei Yoshida.

Salt and Sacrifice è il seguito di Salt and Sanctuary, l'interessante soulslike in 2D sviluppato da James Silva, il talentuoso sviluppatore di giochi del calibro di The Dishwasher: Vampire Smile, Charlie Murder, and I MAED A GAM3 W1TH Z0MBIES 1N IT!!!. Per l'occasione Silva ha collaborato col suo vecchio amico Shane Lynch, uno sviluppatore con grande esperienza su Xbox, che ha realizzato l'infrastruttura online di Salt and Sacrifice.

Il gioco costerà 19.99 dollari e uscirà nel Q1 del 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. L'italiano sarà tra le lingue supportate.

Cosa ve ne parte?