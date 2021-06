Asus presenta ROG Cetra II e ROG Strix Go BT, due dispositivi audio ANC per il gaming e non solo

Asus ha presentato in queste ore ROG Cetra II e ROG Strix Go BT. Si tratta di due dispositivi audio bluetooth, una cuffia e un auricolare, con cancellazione del rumore. Come tutti i prodotti di Asus, oltretutto, sono pensati per il gaming, anche se, ovviamente, non disdegnano di essere messi alla prova con altri media.

Le cuffie gaming in-ear RGB ROG Cetra II offrono la connessione USB-C che le rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, PC, Mac e Nintendo Switch. È possibile attivare la tecnologia ANC per eliminare le distrazioni o scegliere la modalità Ambient per non perdere i suoni dell'ambiente circostante. I driver LSR ASUS Essence forniscono bassi potenti, mentre i microfoni incorporati con soppressione del rumore garantiscono una comunicazione chiara. Le alette e i gommini ultrasoft LSR inclusi offrono un maggiore comfort, mentre l'illuminazione RGB può essere abbinata all'illuminazione dell'ecosistema ROG tramite Armoury Crate.

Le RGB ROG Cetra II

ROG Strix Go BT è l'headset gaming che offre bassa latenza e l'alta risoluzione della tecnologia audio Qualcomm aptX Adaptive. Due elementi che assicurano un audio Bluetooth di alta qualità e senza interruzioni, mentre il connettore da 3,5 mm garantisce compatibilità con i diversi device, gaming e non. La tecnologia Active Noise Cancelation (ANC) consente di eliminare il rumore ambientale, il microfono con cancellazione del rumore AI (Mic AI) ASUS mantiene, invece, le conversazioni sempre cristalline.

ROG Strix Go BT

Le ROG Cetra II sono disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 139,9€, mentre le ROG Strix Go BT sono disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 249,9€ IVA inclusa.