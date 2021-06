PS5: Miles Morales Edition è una delle customizzazioni più belle viste recentemente

È vero che in commercio si fa ancora un po' fatica a trovare una PlayStation 5, ma coloro che già la possiedono si stanno ingegnando per renderla un po' più personale. Per esempio su Reddit è spuntata una versione customizzata chiamata PS5: Miles Morales Edition, dedicata, come è facile immaginare, a secondo Uomo Ragno. Ed è bellissima.

Recentemente Miles Morales sta vivendo una "seconda giovinezza". Tra il bellissimo film d'animazione Spider-Man - Un nuovo universo e la pregevole espansione di Marvel's Spider-Man per PS5, anche questo simpatico Uomo Ragno sta raggiungendo la popolarità di Peter Parker.

Con Miles Sony e Marvel cercano di proporre una versione più giovane e moderna dell'arrampicamuri, persino un po' più aggressiva rispetto al tipico bravo ragazzo rappresentato da Peter. Questa versioen customizzata di PS5, tutta nera, con una speciale texture esagonale irregolare e un gigantesco ragno rosso al centro, riprende uno dei costumi più celebri di Miles e danno alla console un design meraviglioso.

Anche il controller riprende in design della console e personalizza anche le leve analogiche, con gommini molto particolari. Cosa ne pensate? Noi la troviamo bellissima.