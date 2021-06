Lost Judgment, un SEGA Master System al posto del flipper nell'ufficio di Yagami

Lost Judgment, il nuovo capitolo dello spin-off di Yakuza, vedrà la presenza di un SEGA Master System al posto del flipper nell'ufficio del protagonista, l'investigatore privato Takayuki Yagami.

Annunciato a maggio per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Lost Judgment ci porterà stavolta a visitare due diversi scenari, il tradizionale Kamurocho a Tokyo e Isezaki Ijincho a Yokohama, l'ambientazione introdotta con Yakuza: Like a Dragon.

Chiaramente l'ufficio di Yagami resterà dove lo abbiamo trovato nel primo episodio, e presenterà appunto una novità: una console SEGA Master System con un set di giochi precaricati, con tanto di piccolo televisore a tubo catodico, in luogo del vecchio flipper.

In realtà chi ha giocato con Judgment su PS5 sa bene che non è la prima volta che il già citato flipper viene sostituito: sulla console next-gen Sony al suo posto c'è un mini cabinato di OutRun!

Non si tratta comunque dell'unica novità che troveremo in Lost Judgment: il producer della serie, Toshihiro Nagoshi, ha detto che il protagonista dell'avventura verrà coinvolto in situazioni talmente fuori di testa da fargli pensare che il team di sviluppo le abbia partorite dopo una serata passata a bere in qualche bar.