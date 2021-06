E3 2021, Nintendo batte Xbox: il Direct è stato lo show più visto

Nintendo ha battuto Xbox all'E3 2021: il Direct della casa giapponese è stato lo show più visto dell'evento, con un picco pari a 3,1 milioni di spettatori contro i 2,3 milioni della conferenza Microsoft.

Torniamo dunque a parlare di visualizzazioni, dopo quelle di Battlefield 2042, il gioco più seguito della conferenza Xbox, e quelle di Starfield, il cui reveal trailer ha totalizzato oltre 7 milioni di views, ma in questo caso riferendoci alla partecipazione del pubblico durante le varie dirette.

È interessante notare che l'Xbox Showcase di quest'anno è stato quello di maggior successo di sempre, non a caso visto che poteva contare anche sull'importante apporto dei titoli Bethesda, dal già citato Starfield alla novità di Redfall.

A spuntarla, però, è stata Nintendo: vuoi per le aspettative nei confronti del possibile annuncio di Nintendo Switch Pro, che come sappiamo alla fine non c'è stato, vuoi per l'attesa del trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Stando ai dati raccolti da Stream Hatchet, Ubisoft si è posizionata al terzo posto nella classifica degli show più visti dell'E3 2021 con un picco di 1,4 milioni di spettatori, superando di pochissimo la conferenza Square Enix e i suoi 1,3 milioni di spettatori.

Ottimo infine il quinto posto di Devolver Digital, che nonostante i mezzi certamente più limitati rispetto alle aziende fin qui citate ha consolidato la propria popolarità all'E3 con 1,1 miloni di spettatori.